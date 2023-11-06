عودة مصطفى كامل إلى نقابة الموسيقيين بعد تعافيه من حادث سير

حرص الفنان مصطفى كامل على حضور اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الذي أقيم أمس الأحد، لبحث ومناقشة أهم وأجدد القرارات الخاصة بالنقابة، ويعتبر ذلك الظهور الأول له بعد تعرضه لحادث سير منذ أيام.

مصطفى كامل يعقد اجتماعا مع أعضاء النقابة

ونشر مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بث مباشر خلال الاجتماع الأول بعد تعافيه، وعودته لمزاولة العمل من جديد، مشيراً، إلى أن هناك بعض المخالفين في المحافظات، يهدروا قيمة النقابة العامة من خلال تشغيل فقرات تم شطبها في المحافظات، وأيضا تشغيل أشخاص تم إيقافهم عن العمل، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الأمر في المحافظات.

مصطفى كامل يتعرض لحادث سير

تعرض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى حادث سير منذ أيام، نتج عنه تهشم الجزء الأمامي في سيارته بالجزء، وقد سبق ونشر مصطفى كامل مجموعة صور لسيارته عبر حسابه على فيس بوك، معلقا: «الحمدلله .. قدر الله وما شاء فعل».