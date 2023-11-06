زيادة رأس مال شركة «قها».. و«القابضة»: أسهمها قابلة للتداول في البورصة

قرر أحمد حسنين عبدالعزيز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة قها للأغذية المحفوظة.

زيادة رأس مال شركة قها

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار «حسنين»، والذي جاء بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 16 مارس الماضي.

وتضمن القرار، تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 180 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع بمبلغ 176 مليون و534 ألف جنيه موزعة على أسهم قيمة كل منها 5 جنيهات، وبمراعاة ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن الحد الأدنى، وفقًا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

طرح أسهم شركة قها في البورصة

واشتمل القرار، على أن تكون جميع أسهم الشركة اسمية، وقابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية، وأنه تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية.