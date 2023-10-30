«قها» شركة غذائية مصرية.. «ليه تشتري أجنبي وإنت عندك منتج وطني؟»

صناعة مصرية منذ 83 عاما، ظلت محتفظة بهويتها المصرية جيلا بعد جيل، اسمها في السوق المصرية، كما أنها أصبحت منافسة للشركات الأجنبية، إنها شركة قها للأغذية المحفوظة، وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، والتي برز اسمها في إطار حملات المقاطعة ضد المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وتشجيع المنتج الوطني.

معلومات عن شركة قها

شركة قها أولى الشركات التي أنشئت بمصر في مجال التعبئة، حيث أنشئت عام 1940، وبدأت بمصنع واحد في مدينة قها محافظة القليوبية باسم «المصنع المصري للأغذية»، وفي عام 1961 تم ضم مصنع التحرير لشركة قها والذي يقع بمركز بدر بمحافظة البحيرة وينتج البقوليات والعصائر، وفي عام 1965 تم ضم مصنع الطابية لشركة قها والذي يقع بمدينة الطابية بمحافظة الإسكندرية (خط رشيد) وينتج العصائر والمربات والخضر والفاكهة المعلبة والمجمدة ويعتبر من أكبر الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة لتكامل خطوط إنتاجه وحاصل على شهادة الأيزو، بالإضافة إلى العديد من المصانع.

أقدم الشركات المصرية

تعد شركة قها من أقدم الشركات المصرية لصناعة الأغذية، يتم تصدير منتجاتها للعديد من الدول الخارجية من أبرزها أمريكا، واليمن والسعودية وكذلك عمان وغيرها من الدول العربية والأجنبية، بحسبما راوه محمد شمس رئيس قطاع التسويق بالشركة والذي يعمل فيها منذ عام 1979 وفقا لما ذكره في حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن بعد المقاطعة زاد الطلب على المنتج.

المنتجات الغذائية في شركة قها

أنواع مختلفة من المنتجات الغذائية تقدمها شركة قها منها العصائر بأطعمتها المختلفة، والصلصات والبقوليات مثل الفول المدمس والشركات، إذ جميع الشركات من الأراضي المصرية: «المنتجات كلها بتكون من الأراضي المصرية سواء الفواكهة أو الطماطم الفول وغيرها».

منافذ بيع شركة قها

جميع العمال في شركة قها يحملون الجنسية المصرية، ولا يوجد أي عامل غير مصري، إذ توجد منافذ بيع الشركة في العديد من المحافظات منها محافظة الجيزة والإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية والقاهرة وبورسعيد ومحافظة دمياط، كما أنها توجد في الجامعات المصرية مثل كلية العلوم جامعة عين شمس، وأيضا كلية الطب جامعة عين شمس وكذلك كلية البنات جامعة عين شمس.