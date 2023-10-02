الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروع قها وإدفينا: لا تصدير إلا بعد الاكتفاء الذاتي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى علي المصيلحي وزير التموين حول شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية، قائلا: «يا دكتور أنت دفعت 600 مليون جنيه حتى الآن، طيب بقية الفلوس عشان التأخير»، وذلك، ردًا على تصريحات وزير التموين التي قال فيها: «كان يجب الانتهاء من شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية في 30 يونيو الماضي وسننتهي منها في 30 يونيو 2024 لزيادة القدرة الإنتاجية والتصدير».

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: «بالنسبة للتأخير، أنا قلت لهم تعاقدوا ولا تنتظروا الدكتور علي عشان نقدر نخلص في ميعادنا، نحيي قها وإدفينا حتى يحصل المواطنون على منتجات بأسعار مناسبة بين العروات وطالبنا بمضاعفة الإنتاج، لأن الكمية التي كانت مطروحة من قبل كانت تتناسب مع عدد سكان يختلف عما نعيشه».

وتابع الرئيس السيسي: «أنا أدعم وزير التموين في تصدير السلع، ولكن بعد تلبية مطلب السوق المحلي، فلا تصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مطالب المواطنين أولا».

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز».