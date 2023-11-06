حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم.. انعدام الرؤية وتحذيرات للسائقين

تسببت حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم في إغلاق 5 طرق صحراوية كبرى، وذلك بسبب كثافة الشبورة المائية التي وصلت لحد الضباب، مما تسبب في انعدام الرؤية، لذا أغلقت الإدارة العامة للمرور هذه الطرق تجنبًا لوقوع الحوادث، ولحين انقشاع الشبورة المائية وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وتستعرض «الوطن» حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم، وخريطة الطرق الصحراوية المغلقة جراء الشبورة المائية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقائدي المركبات والسائقين والمسافرين.

حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم ضمن توقعاتها لحالة الطقس، حيث حذرت من كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة، في محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، والوجه البحري، ووسط سيناء، والتي تصل لحد الضباب وتعيق مستوى الرؤية الأفقية.

هل الطريق الصحراوي مغلق اليوم؟

ويطرح العشرات من المسافرين سؤالًا حول هل الطريق الصحراوي مغلق اليوم؟ وهو ما أجابت عنه الإدارة العامة للمرور في بيان لها، حيث أشارت إلى إغلاق 5 طرق صحراوية بسبب الشبورة المائية والتي تضمنت الطرق الآتية:

- طريق العلمين.

طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.

الطريق الدائري الإقليمي.

الطريق الدائري الأوسطي.

طريق القطامية/ العين السخنة.

الشبورة اليوم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

وتشهد حالة الطقس طريق مصر إسكندرية الصحراوي الآن كثافة شديدة في الشبورة المائية التي تسببت في انخفاض الرؤية مما تسبب في إغلاق الطريق أمام المارة، إضافة إلى غلق الطريق الدولي الساحلي، إذ من المتوقع أن يدوم الإغلاق لمدة 4 ساعات حتى انتهاء الشبورة.

توقعات الشبورة غدا

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ توقعات الشبورة غدا تشير إلى استمرار كثافتها لتصل إلى حد الضباب على معظم الطرق، موجهةً السائقين وقائدي السيارات بالحذر خلال القيادة في الصباح الباكر على الطرق، وإتباع تعليمات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث.