أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة وشبورة وأمطار

تشهد أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة انخفاضًا في درجات الحرارة بصورة طفيفة في جميع المحافظات، فضلًا عن زيادة كثافة الشبورة المائية لتتحول لحد الضباب على عديد من الطرق في عدة محافظات، كما تشهد بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتصل لرعدية في بعض الأحيان على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتستعرض «الوطن» أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن توقعات سقوط الأمطار، والشبورة المائية، ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، لكي يتسنى للمواطنين معرفة حالة الطقس في الأيام المقبلة والظواهر الجوية المؤثرة.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا في مصر، طقسًا شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على باقي المحافظات، ويتحول إلى لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة المحافظات عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد حيث يكون لطيفًا.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، فضلًا عن شبورة مائية على الطرق بمحافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وفيما يتعلق بتوقعات درجات الحرارة لمدة أسبوع والتي تبدأ في الانخفاض تدريجيًا بدءًا من الخميس فإنّها تأتي كالآتي:

الطقس في الإسكندرية

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الإسكندرية، فإنّه يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على الطرق، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءًا من الخميس، فيما تستعد المحافظة لاستقبال نوة المكنسة شديدة الأمطار والتي تبدأ 16 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 4 أيام.

حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

أما حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّ الأحوال الجوية الحالية تستمر حتى الأربعاء بنفس الظواهر الجوية، واعتبارًا من يوم الخميس المقبل، تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، إضافة إلى شبورة مائية كثيفة على الطرق بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

كما تشهد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40%، وخصوصًا مدينتي حلايب وشلاتين.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة وتحديدًا في عطلة الأسبوع على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، فإنّه من المتوقع استمرار كثافة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب على الطرق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.