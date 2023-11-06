حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. أمطار رعدية وتحذيرات من الشبورة الكثيفة

تشهد حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان على عدة مناطق.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، من الظواهر الجوية التي تشهدها حالة الطقس اليوم وغدا بالمحافظات، خصوصًا وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وطالبت الأرصاد، قائدي المركبات باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الضباب، واتباع إرشادات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث خصوصًا على طرق القاهرة والوجه البحري.

أمطار متوسطة على فترات متقطعة

وأكدت «الأرصاد» وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى بالمحافظات فإنّها تسجل الآتي:

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17 درجة

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة.