بعد إغلاق طريقين في الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن الشبورة المائية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، قبل قليل، إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب زيادة كثافة الشبورة المائية، وإعاقتها لحركة الرؤية، تجنبًا لوقوع الحوادث، وذلك بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على العديد من الطرق بمختلف المحافظات، موجهةً السائقين باتخاذ الحيطة والحذر خلال القيادة على الطريق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الشبورة المائية، وأماكنها، وأسبابها، وموعد انتهائها في «س» و«ج».

س: متى تتكون الشبورة؟

ج: أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان سابق، إنّ الشبورة المائية هي ظاهرة جوية تحدث نتيجة زيادة نسبة الرطوبة، وهدوء الرياح، بالتزامن مع انخفاض درجة حرارة السطح، ووجود مرتفع جوي، وتكاثف بخار الماء بالقرب من الأرض، خصوصًا في ظل تواجد الغبار والدخان والشوائب في الجو.

س: ما هو الفرق بين الضباب والشبورة؟

ج: تعد الشبورة إحدى درجات الضباب الخفيف، ولكن الضباب ينشأ عند زيادة برودة الهواء وتشبعه بذرات الرماد، ووصول الرطوبة إلى 90% فما أعلى، ويزداد ليحجب الرؤية بالتزامن مع شروق الشمس التي تتسبب في حدوث تهيج كتل الضباب، ويتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية.

س: ما حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم؟

ج: أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الشبورة على الطرق السريعة اليوم وغدا وحتى نهاية الأسبوع، والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وتكون حالة الشبورة اليوم كثيفة تصل إلى حد الضباب.

وتسببت الشبورة اليوم على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في إغلاقه أمام قائدي المركبات والسائقين بسبب كثافتها، وتسببها في انخفاض مستوى الرؤية تجنبًا لوقوع الحوادث، بينما يحل موعد انتهاء الشبورة بصورة يومية خلال الثامنة صباحًا أو بعدها بدقائق قليلة.

س: ما حالة الشبورة غدا الاثنين؟

وتستمر كثافة الشبورة غدا الاثنين والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق، فيما يمكن تجنب التعرض لحوادث بسببها عبر اتباع التحذيرات الآتية:

- القيادة بهدوء وحذر وسرعة منخفضة.

- عدم القيادة في حالة انعدام الرؤية.

- إضاءة كشافات الشبورة.

- ترك مسافة كافية بين سيارتك والآخرين لزيادة الأمان.

- استعمال مساحات الزجاج بصورة مستمرة.

- فتح زجاج السيارة لمنع تكثف بخار الماء بداخلها.

- استخدام آلة التنبيه على فترات وتشغيل الانتظار.