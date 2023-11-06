عضو بـ«النواب»: جرائم «الاحتلال الإسرائيلي» على غزة تستوجب المحاكمة العاجلة

استنكر النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة، للضغط على الأهالي لتهجير الأهالي إلى سيناء.

تأجيج الصراع في المنطقة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي يتنافى تمامًا مع مبادئ حقوق الإنسان، ويمثل جرائم حرب، تستوجب محاكمة حكومة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك يؤدي لتأجيج الصراع في المنطقة ويقوض عملية السلام.

تهجير أهالي قطاع غزة

وأشار إلى أن استمرار الضغط لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء أمر مرفوض، ولن يجرى قبوله على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا بديل عن وقف التصعيد وإقرار حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة.