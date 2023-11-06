«تموين الإسكندرية»: ضبط مواد تنظيف مجهولة المصدر في مخزن بالمنتزه

شنت إدارة تموين المنتزه بالإسكندرية، حملات مكبرة على المحلات والمخازن لمتابعة التزام التجار بالأسعار، ومراقبة جودة المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

مخزن منظفات بدون ترخيص

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة التي شنها «تموين المنتزه» برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وإشراف أحمد علي، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، أسفرت عن ضبط مخزن منظفات دون ترخيص أو فواتير تدل على مصدرها.

وتضمنت المضبوطات 13 عبوة مناديل بإجمالي 30 علبة، وباكيت ليفة غسيل مواعين، و3 كراتين مسحوق غسيل بإجمالي 36 كيسا، و2 كرتونة مسحوق غسيل جيل بإجمالي 40 كيسا، كرتونة ورق حراري بإجمالي 12 لفة، 5 كراتين صابون بإجمالي 120 صابونة، 8 كراتين كلور.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة بدون فواتير، بإجمالي 1100 علبة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.