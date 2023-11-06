سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

شهدت الليلة الماضية قصفا إسرائيليا كان «الأعنف» على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ31 على التوالي، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وأسفر القصف عن استشهاد عشرات المواطنين وإصابة آخرين، مع استمرار لانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت للمرة الثالثة، منذ بدء العدوان في 7 أكتوب الماضي.

ارتفع حصيلة الشهداء

وكشفت وكالة «وفا» عن ارتفاع حصيلة شهداء قصف منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، إلى 45 شهيدا، والعديد من المفقودين تحت الأنقاض.

على جانب آخر وصل المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، 3 شهداء آخرين إثر قصف منزل في بيت حانون، وفي رفح استُشهد 6 مواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا غرب رفح.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة قصفت قوات الاحتلال منزلا أسفر عن استشهاد مواطنين، وعدد من الإصابات.

طائرات الاحتلال تواصل القصف

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية شن سلسلة من الغارات المكثفة في مناطق مختلفة بقطاع غزة، خاصة مدنية غزة، طالت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، وباتت الطرق مقطوعة بسبب الاستهداف المتعمد للبنية التحتية.

يذكر أن يشهد القطاع انفصال تام للاتصال في كل مرة تشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة على القطاع غزة، ما يؤدي لفصل المسارات الدولية، وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.