برنامج تدريبي حول قضايا الصحة الإنجابية بالقليوبية

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي بالقطاع الصحي بمحافظة القليوبية اليوم، بالتركيز على القرى المستهدفة والمنفذ بها المشروع، في إطار تنفيذ مشروع «صحتنا قرارنا».

أهمية التعاون والتنسيق بين الجمعيات الأهلية والأجهزة التنفيذية

جاء ذلك في ضوء أهمية التعاون والتنسيق بين الجمعيات الأهلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، فيما يتعلق بالقضية السكانية التى تمثل مشكله مصر الاولى وتنال اهتماما كبيره من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروع صحتنا قرارنا بالقليوبية

أضافت الدكتور أسماء سيد مدير مشروع صحتنا قرارنا بالقليوبية، أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة ثلاثة أيام تدريبية.

وسيستكمل باقى أيام التدريب خلال شهر نوفمبر 2023، بهدف الخروج بخطة عمل تنفيذيه للجهات المشاركة لرفع وعي الجمهور، بقضايا ومفاهيم الصحة الإنجابيه طبقا للمحددات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية «WHO».