مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ينتظر مجلس الأمن الدولي، الليلة، عقد جلسة مشاورات مغلقة من أجل بحث الوضع في قطاع غزة والأراضي المحتلة، وذلك بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء، بجانب الهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين، في اليوم الـ31 من العدوان المستمر على غزة منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر الماضي.

الإمارات والصين تدعوان إلى مشاورات مغلقة بخصوص قطاع غزة

وكانت الأمارات والصين دعتا إلى مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، على أن يكون في الساعة الثالثة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، والعاشرة ليلا بتوقيت القاهرة والقدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

منسق عملية السلام يقدم إحاطة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة

ومن المقرر أن يقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفثس، إحاطة تتعلق بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، وتشمب الإحاطة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.