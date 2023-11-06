«DMC» تبرز ملف «الوطن» عن أحداث «غزة»: صامدة في مواجهة العدوان

عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «غزة».. صامدة في مواجهة العدوان.

حرب إبادة مكتملة الأركان

وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، إن ما يحدث في قطاع غزة حرب إبادة مكتملة الأركان، وسط صمت من المجتمع الدولي، فهناك قصف مستمر على الأبرياء فى قطاع غزة من بدء الأحداث، وقصف لمستشفيات ومدارس وأماكن إيواء للنازحين والآمنيين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على قناة «DMC»، قائلًا: «الاحتلال بيقول اللي عايز يكون في أمان يتجه جنوبًا، وقالوا فيه ممرات آمنة، وفيه ناس بدأت تتحرك ولكن الاحتلال قصفهم»