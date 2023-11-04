«إرادة جيل»: مصر أحيت مناقشات القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئس حزب «إرادة جيل»، بجهود الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء، خاصة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر، والمجازر التي ارتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

إعادة إحياء القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي

وقال اللواء محسن الفحام، لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية، إعادة إحياء القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي، من خلال تحركاتها الدبلوماسية التي أعقبت الأحداث الأخيرة، وأبرزها قمة السلام التي انعقدت بالقاهرة، بحضور ملوك ورؤساء مختلف دول العالم الذين حرصوا على الإدلاء بآرائهم والتعبير عن وجهة نظر بلادهم من أجل إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

وتابع نائب رئيس حزب «إرادة جيل»: «فضلا عن جسر إمدادات المساعدات الذي أطلقته منظمات المجتمع المدني في مصر، وتمثل في سيارات محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوات العلاجية لأهالي قطاع غزة.