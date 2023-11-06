رسائل جمهور الزمالك بعد قرار عرض أحمد فتوح للبيع.. هل يتغير موقفه؟

ما بين مؤيد ومعارض، اصطفت جماهير الزمالك خلف قرار إدارة الفارس الأبيض، بعرض أحمد فتوح للبيع؛ كقرار عقابي إثر رحيله عن معسكر الفريق، الذي كان يستعد لمواجهة زد ضمن منافسات الدوري، دون إذن مسبق.

تفاصيل رسائل جماهير الزمالك لأحمد فتوح بعد عرضه للبيع

لم يمر قرار عرض أحمد فتوح للبيع مرور الكرام على جماهير الزمالك، التي انقسمت بين مؤيد ومعارض لرحيل أحد أفضل العناصر المؤثرة في السنوات المنقضية، داخل القلعة البيضاء، وبدأت التعليقات تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل أحمد فتوح الأعلى تداولًا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر - X».

عاد أحد جماهير الزمالك للتفتيش في الدفاتر القديمة، ليؤكد أن أحمد فتوح جرى عرضه للبيع مرتين في عام واحد، الأولى كانت 5 يناير المنقضي، في وجود مجلس إدارة مرتضى منصور، والثانية يوم 5 من شهر نوفمبر الجاري، بعدما قرر مجلس حسين لبيب عرضه للبيع، قبل أشهر قليلة على انتهاء عقده مع الزمالك، بسبب مغادرة معسكر الفارس الأبيض، قبل لقاء زد، الذي شهد سقوط فريقه بهدفين لهدف.

جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض لقرار بيع فتوح

«أيا كانت نهاية قصة أحمد فتوح مع الزمالك، فأعتقد هي بأي حال درس للجمهور أنه لا يصنع نجوما يتمردون عليه في الآخر».. هكذا رأي أحد جماهير النادي، الذي تضرر من التخبط خلال الفترة المنقضية، ما بدوره خلف العديد من الخسائر المتتالية، التي أضرت بموقف الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز، في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

وأكمل: «امنح كل لاعب حقه لو تألق، حقه بس لا أكثر ولا أقل.. في النهاية يعني أنت ما كسبتش كأس العالم عشان تحس بأهميتك.. القاعدة دايمًا النادي، أي نادي أهم وأبقى من اللاعب».

تطرق آخر للحديث عن مصير أحمد فتوح من الانضمام إلى منتخب مصر، بعد الرحيل عن الزمالك، باعتباره لا يملك فرصة كبيرة للانضمام إلى نادي جماهيري بحجم الفارس الأبيض: «أحمد فتوح خسر كل حاجه.. مكانه في المنتخب بعد الايقاف مش هيلاقي نادي جماهيري بعد كل الأزمات والمشاكل اللي عملها مع النادي.. هي دي النهاية يا صاحبي والزمالك اللي عملك ويقدر يعمل غيرك».

وفي رأي مغاير بشكل كبير، يرى مشجع زملكاوي أن رحيل أحمد فتوح سيتسبب في أضرار كبيرة للفريق، في المرحلة الانتقالية المتأرجحة التي يعيشها، في محاولة لتغيير موقفه والنادي من الرحيل والعدول عن هذا القرار: «أحمد فتوح أخطأ يتعاقب حسب اللائحه أما عرضه للبيع دي جريمه في حق النادي وهروب من التجديد له رغم أنه كان من الأولويات بالتجديد له لكل مرشحي القائمة الموحدة فتوح لاعب دولي صغير السن مركزه لن تجد بديلًا له في مصر ولا أفريقيا وكفاية علينا اللي مشيوا وكفاية بقى مفيش فريق بيقف علي لاعب».