عاجل.. الأهلي يرد على ضم أحمد فتوح بعد عرضه للبيع بالزمالك

ردت إدارة النادي الأهلي على حقيقة الدخول في مفاوضات لضم أحمد فتوح ، ظهير أيسر نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار عرضه للبيع من مجلس إدارة الأبيض.

وعلم "الوطن سبورت"، أن إدارة الأهلي لم تناقش موقف ضم فتوح من الزمالك حتى الآن، كما أن السويسري مارسيل كولر لم يتحدث مع لجنة التعاقدات بالأهلي بشأن ضم فتوح أو غيره من اللاعبين حتى الآن لفترة الإنتقالات الشتوية.

كما أن إدارة الأهلي تؤكد على أن فتوح لاعب كبير إلا أنه حتى الآن لم يتم طرح اسم ضمن الأسماء المطروحة للتعاقد معها في الفترة المقبلة.

عرض أحمد فتوح للبيع

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد أعلن منذ ساعات أن مجلس إدارة النادي قرر عرض أحمد فتوح للبيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رسميا.

وأكد "سالم" إيقاف الثلاثي أحمد فتوح لأجل غير مسمي، والتحقيق معه خلال الفترة الحالية، لبحث ما حدث منه بشكل كامل، خلال الفترة الماضية، وتحديدا قبل مباراة زد، مع عرضه للبيع رفقة زميليه مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

في سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية ضد فريق سيراميكا كليو باترا، يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من دوري Nile لنسخة الموسم الكروي الجاري، وذلك بعد فوز المارد الأحمر في مباراته الماضية بنتيجة هدفين لهدف على فريق المقاولون العرب في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المقاولون، يوم السبت الماضي.

مفاوضات مع ثنائي بيراميدز

شهدت مفاوضات بيراميدز مع أسامة جلال ومحمد حمدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مماطلة كبيرة من جانب الثنائي.

وعلم «الوطن سبورت»، أن أسامة جلال ومحمد حمدي، يرفضان التوقيع بشكل رسمي على العقود الجديدة مع نادي بيراميدز، بسبب تلقي مفاوضات من قبل مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويترقب ثنائي بيراميدز عقد جلسة رسمية مع مسؤولي الأهلي خلال الفترة المقبلة لحسم انتقالهما إلى القلعة الحمراء من عدمه، ثم حسم ملف التجديد مع نادي بيراميدز.

ودخل مسؤولو بيراميدز في مفاوضات جدية مع جلال وحمدي، إلا أن المفاوضات تشهد مماطلة من قبل الثنائي بحجة طلب الحصول على راتب سنوي كبير يفوق سقف الرواتب في الفريق السماوي.