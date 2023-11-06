عاجل.. أول تعليق من أحمد فتوح بعد قرار بيعه وإحالته للتحقيق

علق أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على قرار مجلس إدارة نادي الزمالك والذي صدر، مساء يوم الأحد، بعرضه للبيع وإحالته للتحقيق على خلفية ما بدر منه مؤخرا هو وثنائي الفريق الأبيض مصطفى الزناري، ومحمد صبحي.

وأعلن المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية بوقت سابق، إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لأجل غير مسمى، والتحقيق معهم خلال الفترة الحالية، لبحث ما حدث منهم بشكل كامل، خلال الفترة الماضية، وتحديدا قبل مباراة زد، مع عرضهم للبيع.

ونشر «فتوح» رمزا تعبيريا ساخرا عبر خاصية الاستوى عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»، في أول رد فعل منه بعد العقوبة الموقعة عليه من جانب إدارة نادي الزمالك.

كواليس صادمة في مغادرة ثلاثي الزمالك معسكر زديذكر أن الإعلامي، أحمد حسام ميدو، كشف في وقت سابق، سبب العقوبة الموقعة على ثلاثي الزمالك أحمد فتوح، مصطفى الزناري، محمد صبحي.

وأكد «ميدو»، أن خروج ثلاثي الفريق الأبيض من معسكر الزمالك قبل مباراة زد ببطولة الدوري، هو السبب الرئيسي وراء العقوبة الموقعة.

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