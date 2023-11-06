أسعار الأسماك اليوم الاثنين 6-11-2023 في الأسواق.. بكم كيلو البلطي؟

شهدت أسعار الأسماك استقرارا ملحوظا اليوم الاثنين 6-11-2023 في الأسواق، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات من بينها الجمبري والثعابين في الأسواق، حسبما أعلن الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، بفضل التوازن القائم حالياً بين العرض والطلب، الأمر الذي ترتب عليه تراجع الأسعار مرات عدة، خلال الشهر الماضي، واستقرار سعري كبير خلال مجريات الشهر الحالي.

أسعار السمك البلطي

وتتراوح أسعار الأسمك اليوم الاثنين 6-11-2023 في الأسواق ما بين 66 و70جنيها، ويتراوح سعر فليه البلطي بين 140 و200 جنيه أما سعر قشر البياض ما بين 70 و110 جنيهات، فيما يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 65 و105 جنيهات كما يتراوح سعر الجمبري اليوم ما بين 340 و390 جنيها، أما سعر القراميط ما بين 30 و50 جينها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتراوح سعر السبيط اليوم السبت في الأسواق المصرية بين 200 و300 جنيه، والكابوريا بين 40 و230 جنيهًا، والمرجان بين 55 و75 جنيهًا، والبربون بين 70 و86 جنيهًا، وسعر البوري اليوم بين 80 و110 جنيهات، والسردين بين 65 و85 جنيهًا.