تخصيص عمارات سكنية.. شروط وضوابط السكن الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية عن شروط وضوابط السكن الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة وتخصيص عدد من العمارات السكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين واستمرار الحجز بها وحتى يوم 23 سبتمبر الجاري 2023.

وأكدت جامعة المنصورة الأهلية، عبر موقعها الرسمي، حرصها توفير سبل الاطمئنان لأولياء الأمور من خلال تخصيص عمارات للطالبات وأخرى للطلاب وفي حالة الرغبة في الحجز يتوجه ولي الأمر إلى إدارة جامعة المنصورة الأهلية لاستيفاء ملف السكن وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من الطالب وولي أمره واستمرار الحجز حتى يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري 2023 ومن بعدها سيتم غلق باب الحجز.

ضوابط السكن في عمارات المنصورة الجديدة لطلاب جامعة المنصورة الأهلية

تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في حجز سكن في عمارات مدينة المنصورة الجديدة لطلاب جامعة المنصورة الأهلية المجهزة وفقا للضوابط الاتية:

-السكن عبارة عن عمارات في سكن مصر بجوار الطريق الدولي الساحلي بعمارات ارقام «23،24،25،26»

-العمارات السكنية مجهزة على أعلى مستوى وبها عمال نظافة للمرافق العامة وبها أمن 24 ساعة

-السكن الجامعي له لائحة انضباط ومواعيد في الدخول والتعامل بإشراف إدارة الجامعة من خلال الأمن الإداري للجامعة

-السكن مجهز بإشراف طوال الوقت ومجهز بعيادة طبية تعمل على مدار الساعة تحت إشراف طبي كامل من الجامعة

-الأولوية في السكن للطلاب في المناطق البعيدة والطلاب الحاصلين على التقدير الأعلى وذلك في زيادة الطلبات على الأماكن المتاحة

-للسكن لائحة معتمدة وفي حال مخالفة قواعد السكن ستطبق العقوبات المنصوص عليها والتي تصل إلى درجة الحرمان الفوري من السكن

-السكن مجهز بشبكة واي فاي المتصلة بسنترال مدينة المنصورة الجديدة من خلال شبكة الفايبر

القيمة الإيجارية السكن الجامعي لطلاب جامعة المنصورة الأهلية

وكشفت جامعة المنصورة الأهلية أن القيمة الإيجارية للسكن الجامعي بمدينة المنصورة الجديدة تبلغ 10 آلاف جنيه للفصل الدراسي الواحد ولغرفة فردية فرش فندقي في شقة مكونة من 3 غرف وتحتوي الشقة على مطبخ صالة استقبال بأنتريه، مائدة سفرة بـ4 كراسي وغسالة 8 كجم ميكرويف وكاتل ومكواة» بالإضافة يدفع الطالب 5 الاف كتأمين يسترد في حالة عدم وجود وجود تلفيات أو عقوبات على الطالب أو الطالبة وعلى الطالب وولي أمره الراغبين في استعمال سكن الجامعة التوقيع على ضوابط الإقامة في السكن الجامعي والالتزام بعدم مخالفتها.