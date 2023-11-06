الكشف على 1418 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية بني بكار التابعة لمركز مطوبس، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية بني بكار والقرى المجاورة بمركز مطوبس، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلا عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1418 مواطنا، وجرى عمل تحاليل طبية لـ145 حالة، وأشعة لـ74 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 735 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ13 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمطوبس، ومستشفى مطوبس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.