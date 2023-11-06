تحرير 30 محضرا في حملات تموينية على المخابز البلدية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية لمتابعة التزامها بالمواصفات القياسية للإنتاج.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي كوم حمادة وأبو المطامير عن ضبط مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما بالرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، وضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضران لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، وضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن وذلك بمركز رشيد، بالإضافة لمحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

جهود البحيرة لضبط الأسواق

تأتي الحملات التموينية استمرارا لجهود مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان.