«قومي حقوق الإنسان»: مبادرة «حياة كريمة» حققت ملحمة في مساندة أهالي غزة

أشاد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالدور الذي تقدمه مؤسسة «حياة كريمة» منذ اليوم الأول لاندلاع الصراع وبدء العدوان على لفلسطينيين في قطاع غزة، موضحا أن المؤسسة لم تتدخر جهدا في سبيل توصيل المساعدات إلى الأهالي داخل القطاع، في سبيل مساندتهم خلال تلك الأزمة.

جهود «حياة كريمة» في جمع المساعدات

وأشار عضو الوقمي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» بذلت جهودا كبيرة من أجل جمع المساعدات، وتوصيلها للاهالي داخل قطاع غزة في وقت قياسي، قائلا: «تحركت مصر من خلال مؤسسات المجتمع المدني، على رأسها التحالف الوطني وحياة كريمة، بأكثر من 347 شاحنة تحمل أكثر من 6000 طن من المساعدات الإغاثية لتوصيلها لأشقائنا في غزة».

وأشارت إلى الدبلوماسية المصرية والتحركات التي قامت بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تهدئة الوضع المتصاعد في فلسطين وجلب السلام للمنطفة، ما يؤكد على قوة مصر ودورها المؤثر في المنطقة، قائلا: «مصر عملت على دعم الأهالي في غزة من خلال الشق الدبلوماسي والشق الإنساني، وعملت على المحوريين بالتوازي».

حرص المصريين على مساعدة الأشقاء في غزة

وأشاد بدور المتطوعيين في مؤسسات التحالف الوطني المختلفة، والدور الكبير الذي قاموا ببذله من أجل توصيل المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق فضلا عن حرص حياة كريمة ومؤسسات التحالف المختلفة بالتركيز على احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية وتوفيرها ضمن المساعدات، من ملبس ومأكل مشرب ودواء، وقال: «رابط المتطوعين أمام معبر رفح إلى أن تم الانتهاء من توصيل كل المساعدات بأكملها لأهالي غزة، ما يدل على أن الشباب مصري معطاء وواعي ومدرك بأهمية القضية الفلسطينية».

وأكد ان مصر دوما ما تُعلي حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري يورث تضامنه مع القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني للأجيال، وأضاف: «مصر حكومة وشعب ومجتمع مدني قاموا بملحمة خلال الشهر الماضي من أجل تقديم المساعدات لاهالينا في غزة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة».