«حياة كريمة»: تنظيم زيارات للمدارس ضمن أعمال مبادرة «من إنسان لإنسان»

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إنّه بعد إطلاق مبادرة «من إنسان لإنسان» التي أعلنتها مؤسسة حياة كريمة، بدأت الفكرة في النمو ودعوة عدد أكبر من المدارس ومشاركة عدد أكثر من الطلاب، حتى ننمي إحساسهم بالمسؤولية وإعلاء المشاعر الإنسانية لديهم، ويكونوا على وعي بما يتعرض له الأطفال في مثل أعمارهم في غزة، ومشاركتهم في تحضير المساعدات وإرسالها إليهم تجعلهم يشعرون بالمسئولية اتجاههم.

أهداف مبادرة من إنسان لإنسان

وأوضحت فخري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه منذ انطلاق المبادرة والمؤسسة جاءت كثير من الطلبات من المدارس للمشاركة في مبادرة من إنسان لإنسان، وبالفعل نظمنا عدد من الفعاليات مع بعض المدارس، والتي لاقت استحسان كبير من المشاركين، موضحة أنّ المرحلة القادمة من المبادرة ستشمل مشاركة عدد أكبر من المدارس، وستنظم حياة كريمة زيارات للمدارس في مختلف المحافظات.

تفاصيل المرحلة القادمة من المبادرة

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أنّ المرحلة المقبلة ستضمن توعية الطلاب بأهمية التطوع، وبالفعل نعمل على تحضير حدث كبير يجمع كل الطلاب لتوعيتهم بأهمية القضية الفلسطينية وفوائد التطوع، بهدف أن يكون الطلاب على قلب رجل واحد، وأن ما يفعلوه يوجه رسالة إلى الأطفال والشباب في فلسطين أنهم بالفعل يشعرون بهم ويساندوهم في هذه الأزمة.