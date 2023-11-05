حلمي النمنم: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ 106 أعوام

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن القضية الفلسطينية مطروحة على مصر قبل صدور قرار التقسيم، وقبل إنشاء دول الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل القضية منذ عشرينات القرن الماضي، فأول احتجاجات على وعد بلفور حدثت عام 1917 في القاهرة، وعندما حدثت أزمة حائط البراق، واجهت القاهرة هذه الأزمة.

وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ 106 أعوام، إذ رفضت مصر تأجير سيناء لدولة الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في هذه الأزمة دافعت عن الأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية، ولأول مرة يعلن الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي تفاصيل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وهذا لم يكن يحدث من قبل.

تهجير الشعب الفلسطيني كان مخططا إسرائيليا أمريكيا

ولفت إلى أن الولايات المتحدة في عام 1947 عرضت على مصر القبول بالفلسطينيين بعد طردهم فلسطين، مشيرًا إلى أن تهجير الشعب الفلسطيني كان مخطط إسرائيلي أمريكي، حتى قبل إنشاء دولة الاحتلال الاسرائيلي.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يرفض فقط تهجير الشعب الفلسطيني فقط، ولكنه رفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية