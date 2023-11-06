شباب بالعريش يتطوعون لتوفير الملابس لمصابي غزة: قضيتنا واحدة

شباب لا يتجاوز أعمارهم 25 عاما، قرروا منذ اليوم الأول لوصول مصابي غزة إلى مستشفيات العريش بشمال سيناء، زيارتهم للتعرف على احتياجاتهم والمرافقين لهم من أهالي القطاع، والعمل على تلبيتها فورا.

أماني حنفي: المصابون وصلوا دون أمتعة

وقالت أماني حنفي، إحدى المسؤولات عن مجموعة من المتطوعين في شمال سيناء، وأمين مساعد لجنة العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن، إنه مع وصول المصابين إلى مستشفى العريش انتقلوا إلى المستشفى لمعرفة احتياجاتهم اليومية والعمل على توفيرها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معظم احتياجات الأسرة كانت تتلخص في الملابس، خاصة للأطفال، لأنه تم نقلهم من المستشفيات في قطاع غزة دون أمتعة، مشيرة إلى أن توفير الملابس كان أمرا ضروريا، خاصة مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في المساء بشكل كبير

وأكدت أن العديد من المؤسسات المختلفة، وفرت بالفعل مواد غذائية أو أدوية إلا أنه كان هناك احتياج شديد للملابس لمصابي غزة والمرافقين من أسرهم المتواجدين في المستشفى وفي بعض الأماكن الأخرى.

طه خالد: عملنا متواصل لتوفير المساعدات لأهالينا الفلسطينيين

وقال طه خالد إبراهيم، أحد الشباب المتطوعين في مدينة العريش، إن عملهم على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية ما زال مستمرا حتى الآن وبشكل يومي، سواء بالعمل على إدخال المساعدات عبر معبر رفح البري أو متابعة من وصلوا إلى مدن محافظة شمال سيناء.

وأضاف: «هذا ليس تفضلا منا أو مساعدة، ولكن واجبنا تجاه أشقائنا الفلسطينيين ودورنا الذي تعمل مصر على تنفيذه على أكمل وجه»، مناشدا شباب العريش الالتحام مع مؤسسات التحالف الوطني والهلال الأحمر للتطوع في تجهيز المساعدات.