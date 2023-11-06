تحرير 78 محضرا تموينيا متنوعا في حملات مكبرة بسوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم تحرير 78 محضرا خلال 24 ساعة، في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز من مركز البلينا جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن ضبط 78 محضرا تموينيا متنوعا.

ضبط مخالفات في الحملات

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

تم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.