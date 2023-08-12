تحرير 143 محضرا متنوعا في حملة تموينية مكبرة بسوهاج

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، حملات مكثفة تموينية، على الأسواق والمحلات من مركز طما شمالا إلى البلينا جنوب سوهاج، وذلك في ضوء ضبط الأسواق والمخلفات، ونتج عن ذلك تحرير 143 محضرا.

وجاءت الحملة تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، والذي وجه بشن حملات مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي للمخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، ما نتج عن ذلك تحرير 143 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات التموين على مستوى المراكز

وأضاف «إبراهيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حملات التموين جاءت على الأسواق مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت محاضر التموين التي جرى تحريرها في الحملات، ما بين نقص في الوزن وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.