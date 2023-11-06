ضبط 1.2 طن دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 1200 كيلو دقيق مدعم

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية، بناءً على المعلومات الواردة تليفونياً إلى المديرية، والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق بناحية قرية بني عامر بنطاق مركز الزقازيق، حيث توجهت الحملة إلى مخزن المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط 18 شيكارة، زنة الواحدة 50 كجم داخل المخزن، وتم التحفظ عليها ومصادرتها وإيداعها في مطحن ناصر بالزقازيق.

ضبط 200 بطاقة تموينية

وفي سياق متصل، قامت الحملة بالمرور والتفتيش على مخبز كائن بنطاق القريه وتم تحرير محضر ضد صاحبه لتجميع 6 شكائر دقيق، زنة الشيكارة 50 كجم زيادة عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز، وتم التحفظ على الكمية وإيداعها بمطحن ناصر، كما تم ضبط 200 بطاقة تموينية تم جمعها من المواطنين، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمه بشأن الوقائع ومرتكبي هذه المخالفات.