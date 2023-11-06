«التموين»: زيادة ضخ ورواج منتجات شركتي «قها» و«أدفينا» خلال 6 أشهر

تزداد عمليات المطالبة والبحث عن منتجات قها وإدفينا، وسط دعوات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة للأغذية المحفوظة والمعلبة من معلبات «الصلصة والعصائر والمربات بأنواعها والبقوليات والفول المدمس والتونة».

منتجات قها وإدفينا

فيما قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّه من المتوقع أن تغزو المنتجات الغذائية المعلبة لشركة قها وإدفينا للسوق المصرية والدولية في نطاق 6 أشهر من الأن، بعد الانتهاء من خطة التطوير والتي شملت هدم المباني القديمة للشركتين وإنشاء مباني جديدة مع استيراد خطوط انتاج وماكينات حديثة، وضخ كفاءات وخبرات جديدة للشركتين، وفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بضرورة الانتهاء من تطوير شركتي قها وأدفينا قبل شهر يونيه المقبل، لعودة منتجات الشركتين الغذائية للصدارة التي كانت تتميز بها، بعد قرار دمج الشركتين من أغسطس 2021.

دعوات المقاطعة

وأكّدت المصادر لـ«الوطن» إن جودة المنتج المصري الذي يحمل اسم قها وإدفينا هو سبب كثرة البحث عن المنتج في ظل دعوات المقاطعة وتشجيع المنتج الوطني، والسؤال حول منتجات شركة قها وإدفينا، لما كانت عليه من قدرة تنافسية في الأعوام الماضية باعتبارها أقدم شركات المنتجات الغذائية المعلبة، والتي كانت تصدر للعديد من الدول وبالأخص الدول الأوروبية والعربية.

وأوضحت مصادر وزارة التموين، أنَّ التطوير سيسهم في زيادة القدرة التنافسية، وعودة المنتج المحلي للتصدير، من أجل تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركة قها للأغذية المحفوظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير الشركتين.