أستاذ في العلوم السياسية: تصريحات إسرائيل عن استخدام النووي غير قابلة للتنفيذ

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنه من غير المحتمل استخدام إسرائيل للسلاح النووي في حربها على غزة، لافتا إلى أنّ التصريح الذي أدلى به الوزير الإسرائيلي، تصريح غريب وغير موضوعي، لأنه معروف على الصعيد السياسي أن السلاح النووي قوته تكمن في قوة الردع وعدم استخدامه، ويمكن النظر إليها نظرة أخرى وهي أن عدد المتفجرات التي ألقيت على غزة حتى الآن تعادل قوتها التدميرية قنبلة هيروشيما النووية.

خطورة تصريحات وزير إسرائيل

وأضاف بدر الدين في تصريحات لـ«الوطن» أن استخدام سلاح نووي من جانب إسرائيل غير وارد، لأننا نتحدث عن قوة تدميرية هائلة ومتفجرات قد تسبب خسائر كبيرة، والحكومة الإسرائلية هي أصلا حكومة حرب، وهذه التصريحات ليست بعيدة عنها، لكنها تصريحات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لكن ذلك لا يقلل من خطورة الأحداث التي تتعرض لها غزة، وتأثيرتها في كافة النواحي.

حل القضية الفلسطينية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن ما تقوم به إسرائيل يخالف القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جينيف، وأنها تقدم على مجازر وحرب إبادة لابد أن تتوقف، والتصريح بمثل هذه الأمور يزيد تعقيد الوضع والأزمة الحالية، لذلك لابد من وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات للوصول لحل نهائي للقضية.