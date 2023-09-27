أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، استعداداً للعام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم عقد المؤتمر الصحفي لإعلان التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من صيانة المدارس والكتب والإجراءات التي يتم اتخاذها لانضباط العملية التعليمية، غدا الخميس في هيئة الأبنية التعليمية، الساعة الحادية عشر ونصف ظهرا.

وأعلنت المديريات التعليمية، مواعيد بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي، كما يلي.

- يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 دخول الصفوف «الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي».

- الاثنين 2 أكتوبر 2023 للصفوف «الثاني الابتدائي - الثاني الإعدادي -الثاني الثانوي».

- يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 للصفوف «الثالث الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي».

- يوم الأربعاء 4 أكتوبر للصفوف «الصف الرابع الابتدائي».

- يوم الخميس 5 أكتوبر للصفوف «الخامس والسادس الابتدائي».