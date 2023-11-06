«النقل» توقع مذكرة تفاهم لمد الخط الأول للمترو من المرج حتى شبين القناطر

شهد وزير النقل، توقيع عقد تنفيذ الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات لتنفيذ مد الخط الأول من المرج شمالا حتى شبين القناطر، بين كل من الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الإسباني، وذلك على هامش المعرض والمؤتمر للنقل الذكي، الذي يعد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

كما شهد وزير النقل، مذكرة تفاهم بشأن صيانة 23 قطارا بالخط الأول للمترو، وأعمال الصيانة لمدة 10 سنوات بين الهيئة القومية للأنفاق وكاف الإسبانية.

إعادة تأهيل وصيانة 39 قطارا

كما شهد توقيع الآتي:

- مذكرة تفاهم بشأن إعادة تأهيل وصيانة 39 قطارا بالخط الثاني للمترو، فضلاً عن وثيقة الشروط الرئيسية بشأن تنفيذ المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف مع شركة أفيك الصينية والهيئة القومية للأنفاق.

- مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من القطار الكهربائي الخفيف من محطة العاصمة المركزية وحتى المنطقة الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة

- مذكرة تفاهم بشأن إنشاء قطار كهربائي خفيف من مركز النقل أمام الرحاب وحتى العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة أفيك الصينية.