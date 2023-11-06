خريطة قطع المياه في قرى محافظة المنوفية خلال شهر نوفمبر للصيانة الدورية

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر نوفمبر، والتي تسبب قطع المياه في هذه المناطق خلال عمليات الغسيل.

خريطة قطع المياه في المنوفية

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير والتعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشدت الشركة، المواطنين بالمنوفية تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، مؤكدة أنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه لوقت قليل للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

خطة قطع المياه خلال شهر نوفمبر بالمنوفية

وجاءت خطة غسيل شبكات المياه وقطع الخدمة في قرى محافظة المنوفية خلال شهر نوفمبر، للصيانة الدورية، على النحو التالي: