التحالف الوطني: رصدنا 1000 حادثة عنف في انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي بالضفة

أكّد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنَّ مؤسسات التحالف رصدت أكثر من 1000 حادثة عنف واعتداء من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، في 62 بلدة وقرية.

وأشار عضو التحالف الوطني، في حديثه لـ«الوطن» إلى أنَّ هذه الحوادث تنوعت بين إطلاق نار، وإلقاء الحجارة، واقتحام منازل الفلسطينيين، وانتهاك حرمة المقدسات، لافتًا إلى أنَّ القدس وحدها شهدت سقوط 15 شهيدًا و394 حالة اعتقال و19 عملية هدم بالإضافة إلى اقتحام 8002 مستوطن للمسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر الماضي

وأوضح «ممدوح» أنَّ هذه الانتهاكات تأتي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 1500 آخرين، وتدمير أكثر من 200 ألف منزل، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.