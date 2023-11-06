وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يصل مصر نهاية 2024

أعلن وزير النقل، توقيع عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالخط الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع، موضحًا أنه على الرغم من توقيع العقد الآن إلا أن العمل بدأ منذ فترة في الشبكة ولكن إجراءات العقود تأخذ المزيد من الوقت.

وأضاف وزير النقل، خلال حضوره توقيع عقود ومذكرات تفاهم بمعرض النقل الذكى المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، أن العمل في شبكة القطارات السريعة بدأ على الأرض منذ فترة فيما يخص أعمال الشركات المصرية مثل الجسور الترابية وتوريد البازلت الفلنكات، والأعمال الصناعية والمحطات ومسار القطار ليكون حرا وهو ما يشمل إجراءات نزع الملكية وأعمال المساحة لإنشاء كباري وأنفاق لمرور المشاة والسيارات، وذلك تحت إشراف شركة سيسترا العالمية ووزارة النقل.

وأعلن أنه سيتم تجريبه القطار الإقليمي الذي وصل لمصر على السكة قريبا، مشيرا إلى أن القطار السريع سيتم توريده لمصر في نهاية عام 2024 وعرضه في معرض النقل القادم، مشيرا إلى أن شبكة القطار السريع هو أكبر مشروع نقل يتم تنفيذه مع شركة سيمنز العالمية.