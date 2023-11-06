طفرة في مشروعات النقل بالدقهلية.. شبكة طرق جديدة وخطة لإنشاء قطار كهربائي

إنجازات متعددة شهدتها جميع المحافظات خلال السنوات القليلة الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في قطاعات متنوعة بينها قطاع الطرق والنقل، حيث شهد طفرة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية، ما ساهم في اختصار المسافات بين المدن، وعمل على الحد من التكدس المروري، خاصة في أوقات الذروة.

تخصيص حارة للنقل الثقيل بالدقهلية

وكان لمحافظة الدقهلية نصيبا كبيرا من تطوير الطرق والنقل، حيث قال المهندس الزناتي عبد العظيم وكيل وزارة النقل مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تطورات كبيرة تشهدها الدقهلية هذه الفترة، بينها رفع كفاءة الطرق وتحديدا الطريق الدولي الساحلي، والذي يربط بين المنصورة وجمصة وحتى المنصورة الجديدة، وسيتم عمل 3 حارات عرضها 12 مترا، بالإضافة لإنشاء طريق رصف خرساني لسيارات النقل الثقيل فقط، وجار العمل عليه حتى الآن، بتكلفة تصل 9.6 مليار جنيه.

خطة مستقبلية لإنشاء قطار كهربائي بالدقهلية

فيما قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مشروع قطار كهربائي يربط بين دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة.

وأضاف أن القطار الكهربائي المكلف بتنفيذه هي وزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، وهناك تنسيقات بين الجهات المعنية مثل وزارتي الطرق والري ومحافظة الدقهلية للانتهاء من التصميمات والبدء في إنشائه، وذلك في إطار الاهتمام بشبكة النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.