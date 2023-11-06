«النقل»: تشغيل خط السكة الحديد من «الفردان» إلى «بئر العبد» منتصف 2024

أعلن وزير النقل تشغيل خط السكة الحديد من الفردان إلى بئر العبد، في منتصف 2024، موضحا أن الخط يأتي ضمن الممر اللوجي العريش طابا، وكل هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام بسيناء.

معرض النقل الذكي

وقال وزير النقل، خلال كلمته بمعرض النقل الذكي، إن النمو العمراني في مصر استلزم مواكبة وسائل النقل له، موضحا أن العاشر من رمضان لم يكن به أي وسيلة نقل جماعي وكذلك الأمر بالنسبة لأكتوبر، موضحا أن خطة الوزارة اشتملت هذه المناطق بوسائل نقل جماعي سواء مترو أو مونوريل كوسائل تقل جماعي ذكية صديقة للبيئة.

وأوضحت أن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كيلومتر، يشمل يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كيلومترا، وإعادة تأهيل مسافة 64 كيلومترا، ورفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الإنفلات الأمني بطول اجمالي 14 كيلومترا.

خط الفردان- طابا

يأتي ذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كيلومتر، وحرص الوزارة على تقدم معدلات إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كيلومترا.

وتابعت: «تقدم العمل في تجديد واستعادة كفاءة المحطات حيث انهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطة بئر العبد خلال 45 يوما، وجار العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة، وإنشاء محطة جديدة في العريش».