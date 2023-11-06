«التنسيقية» تنظم صالون نقاشي عن «الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين» اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان «الانتخابات الرئاسية والحرب في فلسطين.. تحديات جديدة للمجتمع المدني».

ويناقش الصالون، عددا من المحاور أبرزها؛ جهود الدولة المصرية والمجتمع المدني في احتواء التصعيد في فلسطين ومساندة القضية، وكذلك كيفية أداء المجتمع المدني دوره في الانتخابات الرئاسية التي تأتي في أجواء وتحديات صعبة لمصر والمنطقة، بالإضافة إلى انعكاسات الأحداث في فلسطين على الانتخابات الرئاسية، وكذلك الدور التنسيقي الذي تلعبه لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع البرلمان العربي في هذه الأزمة دوليا.

يدير الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك في الصالون، النائب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي، رئيس تحرير موقع مبتدا، عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، خبير النظم الانتخابية.