48 ساعة تفصل مرشحي انتخابات الرئاسة عن اختيار رموزهم

48 ساعة هي المدة الزمنية التي تفصل المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة 2024 عن اختيار الرموز الخاصة بهم، وذلك حسب ما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد اختيار المرشحين لرموزهم في الانتخابات.

4 طلبات للترشح

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 طلبات للترشح حتى الآن، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكل من حازم عمر وعبدالسند يمامة وفريد زهران.

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وذلك وفقًا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز وفق ما نُشرت بالجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وهي الآتي: «نسر، نجمة، حصان، سلم، شمس، مركب، تليفون، أسد، نظارة، طائرة، مظلة، نخلة، ديك، ساعة يد، ميزان».