آخر موعد لسحب طلب الترشح في انتخابات الرئاسة الأربعاء المقبل
كتب:
آية الله الجافي
03:13 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات
أيام قليلة وتنتهي المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كآخر موعد لسحب طلب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك استعدادًا لإعلان أسماء القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 نوفمبر المقبل، وبدء استحقاق ديمقراطي جديد.
آخر موعد لسحب طلب الترشح
تحدد يوم 8 نوفمبر المقبل كآخر موعد لسحب طلب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي من المقرر عقدها خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر، بينما تعقد الانتخابات في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
وفي إطار هذا، حدد قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط سحب الترشح من الانتخابات الرئاسية ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون، في الآتي:
سحب الترشح بطلب كتابي
- لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين.
- للمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بـ15 يومًا على الأقل.
- تنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.