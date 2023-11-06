افتتاح أول معرض ضمن مباردة تخفيض أسعار السلع في قرية ببني سويف

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز ببا، لتفقد معرض السلع الذي أقامته الوحدة المحلية، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، في إطار سلسلة المعارض التي يتم تنفيذها على مستوى الوحدات المحلية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

تخفيضات تصل لـ25%

وتفقد المحافظ المعرض، المقام بجوار المجمع الخدمي بقرية طنسا بني مالو، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر، والأزر، والمكرونة، والشاي، وزيوت الطعام، والمسلى والزبد وغيرها من السلع والمواد الغذائية، بتخفضيات تصل إلى 25% مقارنة بمثيلتها في الأسواق والمحال والمولات والتجارية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

قائمة بأسعار السلع

وأثنى محافظ بني سويف على المعرض، الذي يضم كل احتياجات الأسرة من السلع الأساسية والاستراتيجية، موجها بوضع قائمة إجمالية بأسعار السلع ونسب التخفضيات، مشيراُ إلى أنه هذا المعرض يعد الأول الذي يقام داخل قرية وبالتوازي مع المعارض بعواصم المدن، ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين، منوهاً عن تكليفه لمسؤولي التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها وجودة السلع.