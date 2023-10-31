عناوين المنافذ المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.. «اعرف الأقرب لمنزلك»

حرصت الحكومة المصرية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، من خلال مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي تضمّنت تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25%، وهي «السكر، والزيت، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والجبن، والمكرونة».

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وتهدف المبادرة إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ودعم القوة الشرائية للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وترصد السطور التالية عناوين المجمعات الاستهلاكية والشركات الغذائية التابعة لوزارة التموين، التي تقدّم السلع للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، كما يلي.

عناوين المنافذ والمجمعات في القاهرة الجيزة

مدينة نصر: مجمع التوفيق بمدينة التوفيق بمدينة نصر.

العباسية: مجمع 23 يوليو بميدان العباسية عمارة مصر للسياحة.

الحلمية: ماركت 6 أكتوبر بسور نادي 6 أكتوبر بميدان الحلمية.

مصر الجديدة: مجمع خدمات شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

مصر الجديدة: شارع العروبة متفرع من طريق صلاح سالم.

المعادي: كورنيش المعادي.

المعادي: شارع البحوث الجنائية بجوار ميدان صقر قريش.

الزيتون: شارع ابن الحكم حلمية الزيتون.

الزمالك: شارع 26 يوليو بجوار مسرح الزمالك.

الهرم: سوبر ماركت شارع العشرين متفرع من شارع فيصل.

الهرم: نهاية شارع فيصل عمارات بيومي بجوار مدرسة المستقبل.

الهرم: شارع التعاون بجوار حلواني العبد.

العاشر من رمضان: المجاورة 30 – العاشر من رمضان.

مجمع الفلكي: 14 شارع الفلكي بالقاهرة.

مجمع بورسعيد: 315 شارع بورسعيد بالقاهرة.

مجمع الطاهرة: أمام مسجد السيدة زينب.

مجمع حسن صبري: 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

مجمع البستان: 21 شارع البستان باب اللوق.

مجمع جواد حسني: 2 شارع جواد حسني باب اللوق.

مجمع قصر المشتهى: 48 شارع المنيل بالقاهرة.

مجمع برج المعادي: المعادي.

مجمع دار السلام: 5 شارع الفيومي بدار السلام.

مجمع استراند: 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

مجمع الحلمية الجديدة: 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

مجمع كوبري الزمالك: 157 شارع 26 يوليو الزمالك.

مجمع مجلس الأمة: 24 شارع علي عبداللطيف مجلس الأمة.

مجمع كوبري الجامعة: 15 شارع المنيل.

مجمع وهدان: 18 شارع متحف المنيل.

مجمع المقطم: بميدان النافورة المقطم.

مجمع المعادي: تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل بالمعادي.

مجمع المعادي حرية: 15 شارع المعادي ميدان الحرية.

مجمع طرة: بجوار محطة مترو طرة البلد.

مجمع حدائق حلوان: شارع لطفي حدائق حلوان.

مجمع سوق حلوان: 22 شارع حيدر باشا حلوان.

مجمع حلوان: شريف شارع شريف حلوان.

مجمع المنيرة: 10 شارع إسماعيل سري المنيرة.

مجمع الدراسة: 5 شارع المنصورية الدراسة.

مجمع الدقي: 20 شارع المساحة الدقي بالجيزة.

مجمع المانسترلي: عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة.

مجمع ميدان الجيزة: بجانب سينما فانتازيو.

مجمع البالون: خلف مسرح البالون.

مجمع المحاربين: 19 شارع الفالوجا العجوزة.

مجمع الأورمان: بشارع حديقة الأورمان بالجيزة.

مجمع العجوزة: 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

مجمع سليمان جوهر: 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

مجمع العمرانية: شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

مجمع جامعة الدول العربية: 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

مجمع الضرائب: 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية.

مجمع المتحف الزراعي: شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

مجمع البحوث: شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

مجمع هارون: 15 شارع هارون بالدقي.

مجمع القدس: شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين.

مجمع الهرم: 8 شارع جيهان نشأت الهرم.

مجمع نادي الصيد: بجوار النادي بالدقي.

مجمع الصحفيين: 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين

مجمع كوبري الجلاء: 4 شارع السد العالي ميدان فيني.

مجمع أحمد عرابي إمبابة: 4 شارع بشندي بجوار قسم إمبابة.

مجمع باب الخلق: 25 شارع بورسعيد القاهرة.

مجمع التوفيقية: 2 أحمد عرابي شارع التوفيقية المهندسين.

مجمع سكة راتب: 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

مجمع الملك الصالح: 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

مجمع ناصر حلوان: شارع عبدالعزيز مساكن مصر حلوان.

مجمع معروف: عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.