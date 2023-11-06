وزيرة التخطيط: توقعات بانخفاض التضخم مع مبادرة تخفيض أسعار السلع

أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقريرها حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها، إلى أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، إذ بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39.7% في أغسطس 2023.

معدلات البطالة سجلت 7%

وأوضح التقرير، أن معدلات البطالة سجلت 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1%

واستعرض التقرير، عدد من المؤشرات مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.