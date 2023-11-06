انطلاق دوري الشوارع والساحات الشعبية في حلايب جنوب البحر الأحمر

انطلقت فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم، تحت شعار «دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية»، بمدينة حلايب جنوب محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

فعاليات دوري الأندية بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية

وكشف ممدوح خليفة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات دوري الأندية بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم، تحت شعار «دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية» بمدينة حلايب، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية محافظ البحر الأحمر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة.

ممارسة الرياضة في البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن فعاليات دوري الشوارع والأحياء الشعبية بمدن محافظة البحر الأحمر يأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة، ضمن سياسة الدولة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعمل على تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.