«النقل»: إنهاء تطوير وازدواج شبكة السكك الحديدية الرئيسية نهاية 2024

أكد وزير النقل أن الوزارة وضعت خططتها وفقا للأولويات، والتي تعتمد علي التمويل الذاتي واستغلال الاستثمار بكل القطاعات، بالإضافة إلى القروض التي يمكن سدادها من الدخل الخاص بالوزارة، بالإضافة إلى الاعتماد أيضا على ما يخصص من الموازنة.

وأضاف وزير النقل خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بمعرض النقل الذكيى، أنه جرى حصر ما تحتاجه السكة الحديد من خلال تطوير القطاع بالورش والعنصر البشري والوحدات المتحركة والسكة والإشارات والصيانة، وهذا المخطط ينتهي 2024، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع إنشاء الخطوط الجديدة والتي كان مقرر انتهائها 2030، وخلال 2024، شبكة الطرق والموانئ وسكك السكك الحديدية الرئيسية.

وتابع: «بنهاية 2025 سننتهي من الخطوط الفرعية التي تخدم الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وأيضا الانتهاء من مشروعات التطوير للشبكة الرئيسية وازدواج لبعض الخطوط».

الانتهاء الخطوط الجديدة للسكك الحديدية

وبنهاية 2030 يجرى الانتهاء من الخطوط الجديدة للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن كل المناطق التي تشهد مشروعات تنمية تحتاج لطرق جديدة وسكك حديدية، موضحا أن القطار الكهربائي السريع كان مقرر له أن إنشائه بشكل تدريجى على عدة سنوات تنتهي في 2040 ونتيجة للتطوير والنمو الكبير جرى ضغط البرنامج والخطط لتنتهى 2030.