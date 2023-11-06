انطلاق مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي السابع عشر بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن انطلاق مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي السابع عشر الذي يقام تحت رعاية وزير الزراعة، تحت عنوان الإرشاد الزراعي في ضوء التحول الرقمي للزراعة المصرية، الذي عقد بقاعة مركز التنمية المستدامة بمطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والدكتور غنيم محمد غنيم أستاذ الإرشاد الزراعي ورئيس الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي، والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية، ومشاركة عدد من المهندسين والباحثين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

الرقمنة والتنمية الزراعية

وأكد سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم، خلال فعاليات المؤتمر العلمي، أن مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال الرقمنة الذي لم يصبح هناك غنى عنه في كافة المجالات بما يوفره من جهد وطاقة ويوفر البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات في كافة المجالات، ومنها مجال التنمية الزراعية لما له من أهمية بما يهدف إليه، سواء تنمية التربة والحفاظ عليها، أو الارتقاء بالمنتج الزراعي وتحسين جودته أو تنمية القوى البشرية العاملة عليه، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية حاليا من أجل تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي والنباتي.

مطروح سلة غلال العالم

وقال سكرتير عام محافظة مطروح إن هناك اهتماما من القيادة السياسية بمحافظة مطروح والتي كانت سلة غلال العالم لتلقي مزيد من الاهتمام مع مساحتها التي تصل إلى 1/ 6 مساحة مصر، وجهود التوسع في مشروعات التنمية المتنوعة وأهمية الإدارة المستدامة لها.

تحقيق التنمية الزراعية في مطروح

وأضاف السكرتير العام، أن هناك دعم مستمر من جانب محافظة مطروح بشكل مطلق لكافة توصيات المؤتمر تحقيقاً للتنمية الزراعية وتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة بمحافظة مطروح.