وزير النقل يكشف سبب تنفيذ الخطين الثاني والثالث من القطار الكهربائي السريع

قال وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع كان من المخطط استغراقه وقتا أطول في التنفيذ، وكان سيتم البدء في خط واحد هو العين السخنة- العلمين فقط، ولكن بسبب النمو العمراني الكبير سواء في صعيد مصر أو مدن البحر المتوسط ومشروع ميناء جرجوب، كان هناك حاجة لمواكبة ذلك التطور بخطط مرنة وتنفيذ ومد الخط حتى مطروح، والبدء في تنفيذ الخطين الثاني والثالث.

ربط المدن الساحلية مع المدن على نهر النيل

وأضاف أنه يتم تنفيذ الخط الثالث الذي يساهم في ربط المدن الساحلية مع المدن على نهر النيل سواء الصناعية أو السياحية، خاصة في ميناء سفاجا، والذي يعمل فيه شريك عالمي وهو مواني أبو ظبي، حيث أكد وزير النقل: «كان لابد من ربط الميناء بباقي أنحاء الجمهورية بشبكة القطار الكهربائي السريع».

الممرات اللوجستية

وأشار وزير النقل إلى أنه من ضمن المشروعات، الممرات اللوجستية التي تشمل مناطق إنتاج صناعي وزراعي وسياحي وسكاني، وربطها بالمواني سواء للتصدير أو لجلب المواد الخام والأولية.

وأوضح أن أهمية الممرات تربط جميع المناطق طول مسارها مثل ممر السخنه +مطروح، والذي يرتبط بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنياء الجاف في السادات وبرج العرب ومرسي مطروح وحتى ميناء جرجوب.

وأكد أنّ من أهم الممرات اللوجستية، هو ربط البحر المتوسط من شرق بورسعيد والعريش، بميناء نوبيع وطابا على خليج العقبة بخط سكة حديد جديدة ضمن خط النقل العربي بالتنسيق مع الأردن والسعودية والعراق، لافتا إلى أن هذا الممر لم يكن ضمن التخطيط القريب ولكن بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم وضعه في أولويات التنفيذ.

جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.