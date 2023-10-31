الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تجعل شعبنا يركع ويستسلم

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفًا حقيقيًا تجاه وقف العدوان وجرائمه الإسرائيلية المرتكبة بحق شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها جريمة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن عدم محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق شعبنا هو الذي يشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم بحق شعبنا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كما حملت المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز.

الرئاسة الفلسطينية: الجرائم بحق شعبنا لن تجعله يركع أو يستسلم

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن كل هذه الجرائم والمجازر بحق شعبنا لن تجعله يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء بل ستزيده تمسكا بحقوقه المشروعة وإصرارا على دحر هذا الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

الرئاسة الفلسطينية تدعو الشعب إلى الوحدة

ودعت الرئاسة جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة لمجابهة هذه التحديات المصيرية التي تعصف بقضيتنا وشعبنا، كما دعت أحرار العالم إلى إعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق شعبنا على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وطالبت بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فورًا.

وحيت الرئاسة أبناء الشعب في كل مكان الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الإسرائيلية وتحديدًا في قطاع غزة الذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا افشالًا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.