اجتماع موسع لـ«حماة الوطن» بالفيوم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بحضور كافة الأمانات والأعضاء بالمراكز، لمناقشة الاستعدادات لانتخابات الرئاسة القادمة، وذلك بحضور الدكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد بالحزب، حيث جرى مناقشة خطة عمل الحزب خلال الشهر الجاري ضمن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وسبل دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

قاد الاجتماع، الحسيني مصطفى أمين الحزب بمحافظة الفيوم، وبحضور ربيع أبولطيعة أمين التنظيم وعضو مجلس النواب السابق، وممدوح الحسيني أمين مساعد الحزب وعضو مجلس النواب السابق، وياسر سلومة الأمين العام المساعد بالفيوم وعضو مجلس النواب، وعدد كبير من الأمناء والأعضاء بالحزب.

سبل دعم الرئيس السيسي

وأوضح الحسيني مصطفى أمين حماة الوطن بالفيوم، في بيان، أنّ الاجتماع ناقش خطة عمل الحزب في كافة المراكز والأمانات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تنطلق منتصف شهر ديسمبر القادم.

المشاركة بالحملة الرسمية للرئيس السيسي

وأضاف أنّه جرى مناقشة ما يستعد له الحزب وما يمكن أن يقدمه خلال مشاركته بالحملة الرسمية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، بجميع مراكز المحافظة.

حملات توعية بضرورة المشاركة

وذكر أنّه جرى الاتفاق أيضًا على تكثيف أعمال الحزب خلال الفترة المقبلة، لتوعية المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم، وذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم، لجميع المحافظات.